Александр Турчинов уехал в Германию на лечение. Заболевание главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) остается неизвестным. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, заболевание Турчинова помешает ему исполнять свои обязанности в течение нескольких месяцев. Кроме того, чиновник, вероятно, откажется от поста премьер-министра, который ему прочили последнее время. В украинской прессе обсуждают, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что сомневается в адекватности главы СНБО. В апреле 2006 года, когда покинувший пост руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Турчинов был привлечен в качестве свидетеля по ряду уголовных дел, он тоже оказался в больнице с якобы тяжелым заболеванием. В 2014 году, когда в центре Киева начались расстрелы демонстрантов неизвестными стрелками, Турчинов также был госпитализирован. Аналитики заявляют, что заболевания главы ведомства носят «политический характер». Эксперты сходятся во мнении, что в настоящий момент Турчинова испугала ответственность поста главы кабинета министров. В одном из последних интервью руководитель СНБО признал, что отдал приказ в 2014 году наносить авиаудары по гражданскому аэропорту в Донецке, а также открыть военные склады с оружием для «патриотов». Вооружение раздавалось посторонним людям без всякого учета. Турчинов неоднократно заявлял, что киевские власти «отвоюют Донбасс».

Вооруженный конфликт на Украине начался после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать государственный переворот в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли 9,5 тысяч человек.