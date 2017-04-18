В Раде рассказали о ссоре Тимошенко и Лукашенко из-за колбасок

По словам Денисенко в 2007 или 2008 году перед Пасхой Лукашенко отправил корзину с колбасками Тимошенко, которая тогда занимала пост премьера Украины. Однако Тимошенко не получила подарок, потому что его якобы забрали ее охранники и съели сами.

Через некоторое время после передачи подарка состоялся разговор двух политиков. «Кроме всего прочего, Батька спросил: «Юлия Владимировна, понравилась моя колбаска?». Тимошенко не поняла вопрос, а Лукашенко понял, что колбасу она даже не пробовала. После этого отношения Лукашенко -Тимошенко явно ухудшились. Вот так делается большая геополитика», - написал Денисенко.

При этом сама Тимошенко во времена своего премьерства позитивно оценивала украинско-белорусские отношения, говоря, что встречи на высшем уровне «регулярны и заканчиваются результативно». Почти то же самое говорил и Лукашенко. Украинского премьера она называл «бедной женщиной, на которую навалилось много проблем», и сетовал, что ей «приходится воевать среди мужиков».