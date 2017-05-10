Лукашенко объяснил, зачем украинцы бегут в Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, почему он не называет проблемой приехавших в страну мигрантов.

По его словам, украинские мигранты перебираются в Белоруссию для того, чтобы спасти себя и свои семьи. Политик подчеркнул, что украинцы хотят сбежать от «разрухи», которая царит в их стране. Лукашенко считает, что именно с такими настроениями в Белоруссию едут из Украины.

Однако, что касается ближневосточных мигрантов, приезжающих в Европу, то, по мнению президента, они отправляются туда с иными мыслями. Лукашенко считает, что многие из них приезжают, чтобы мстить, а многие, чтобы найти работу.

При этом, как отмечает RT, Лукашенко напомнил, что мигрантов в Европе селят в резервации и отдельные анклавы. По его мнению, нужно быть добрее к людям.