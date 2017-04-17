Российская актриса намерена выступить на Украине, несмотря на поездки в Крым

Российская актриса Наталья Бочкарева намерена выступить на Украине, несмотря на ее поездки в Крым, сообщает «Апостроф».

По информации издания, Бочкарева, неоднократно выступавшая на полуострове, планирует дать концерт в Харькове в апреле 2017 года. Соответствующие афиши есть в интернете.

Что касается данных о гастролях актрисы в Крыму после его присоединения к России, то эти сведения есть в открытом доступе. Актриса занесена в базу "Миротворец".

"Органами Службы безопасности Украины решение о запрете въезда в Украину указанной вами гражданке РФ не принималось", – заявили в СБУ в ответ на запрос издания.

Ранее российская актриса Елена Воробей рассказала, почему ее не пустили на Украину.