"Я давал пограничникам приказы стрелять, а они говорили, что не могут стрелять по гражданским лицам", - вспоминает Турчинов обстановку марта 2014 года, когда жители востока выступили против госпереворота в Киеве. По примеру, поданному во время майдана Львовом и Ивано-Франковском, они заблокировали в знак протеста административные здания, и требовали, чтобы Киев согласился на переговоры с ними.

"В Харькове мы смогли отбить администрацию. По Донецку и Луганску мне доложили, что нет возможности это сделать, потому что будут жертвы среди местного населения, нужны какие-то переговоры. Я настаивал на штурме, но этого не произошло", - вспоминает Турчинов, на тот момент "исполняющий обязанности президента", о том, как никто не хотел стрелять по его приказу. Решить проблему перехода тонкой грани от мира к войне Турчинову помогли добровольцы, среди которых, по его собственному признанию, было немало имевших проблемы с законом. Врагами, чья жизнь ничего не стоит, один из предводителей "евромайдана" назначил всех жителей региона, граждан Украины. Эту линию от станицы Луганской до Мариуполя Турчинов в интервью гордо назвал "линией Т", в честь своей фамилии. Наконец, британские журналисты узнали, что именно Турчинов - главный украинский "ястреб" и действующий баптистский проповедник - стоит за кровавыми провокациями на линии разграничения. "Наша задача - метр за метром, километр за километром продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу", - разоткровенничался Турчинов.