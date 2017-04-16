Яценюка высмеяли после того, как он пришел в храм с охраной

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook выложил фотографии, на которых он пришел на Пасху в храм. Как отметили пользователи Соцсетей, бывший премьер пришел на христианский праздник в окружении охраны.

«Господин Яценюк, вы чего-то боитесь, зачем вам столько охраны», - написал под фото один из пользователей Сети.

Сам Яценюк написал, что фото сделано в украинских Черновцах. Он поздравил всех христиан с праздником.