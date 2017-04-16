Главные события у вас в почте
Яценюка высмеяли после того, как он пришел в храм с охраной
Фото: ТК "Звезда"
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook выложил фотографии, на которых он пришел на Пасху в храм. Как отметили пользователи Соцсетей, бывший премьер пришел на христианский праздник в окружении охраны.
«Господин Яценюк, вы чего-то боитесь, зачем вам столько охраны», - написал под фото один из пользователей Сети.
Сам Яценюк написал, что фото сделано в украинских Черновцах. Он поздравил всех христиан с праздником.
Оставить комментарий