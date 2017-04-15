Медведчук: Киев лишит оснований передачу Крыма УССР, если отменит все советские законы

Реализация инициативы правительства Украины об отмене действия в стране всех законов времен СССР приведет к отказу и от документа, который обосновывает передачу Крымской области в состав УССР в 1954 году. Такое мнение в субботу выразил лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук

"Если отменить все нормативные акты времен СССР, то, значит, и закон Украинской ССР от 17 июня 1954 года, согласно которому Крымская область была внесена в украинскую Конституцию", - отметил Медведчук. Таким образом, по его мнению, автор этой инициативы - министр юстиции Павел Петренко - сознательно или несознательно "отказывается от принадлежности Крыма Украине".

Лидер "Украинского выбора" констатировал, что нет никакой пользы в отмене сразу всех законодательных актов СССР, "зато смысл происходящего понять можно: министр не умеет заниматься делом и потому старается выказать себя "прогрессистом". В этой связи он напомнил о том, что "вице- премьер (Вячеслав) Кириленко также решил не оставаться в стороне от "прогресса", предложив перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября. Медведчук предположил, что следующей мерой декоммунизации станет "отмена советской таблицы умножения "как не соответствующей "демократическим принципам" и введение новой, более европейской таблицы".

Кабинет министров Украины 12 апреля одобрил законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств СССР, которые были приняты до дня провозглашения независимости Украины и направил его на рассмотрение парламента. Петренко пояснял, что в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона прекратят действие все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, в течение года прекратят действие все законы УССР и Советского Союза, в течение трех лет утратят силу все кодифицированные акты УССР. Фактически данным законом, по словам министра, Киев прекращает "советчину", которая есть в украинском законодательстве, и строит свою независимую правовую систему".

Крымская область 19 февраля 1954 года была передана из состава РСФСР в состав УССР на основании указа Президиума Верховного Совета СССР.