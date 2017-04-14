В Киеве рассказали об окончательной потере «империей» Украины

Вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цицнадзе прокомментировала получение страной безвизового режима с Евросоюзом , назвав данный факт «прощанием с империей». Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщает «Фокус».

«Прежде всего произошло окончательное "прощание с империей". Прощание, которое отныне стало международно признанным фактом», — заявила чиновница.

Она отметила, что безвизовый режим — «это своего рода Рубикон, за которым жребий уже брошен, и дороги назад нет». По ее словам, украинцы доказали, что «европейские ценности для них — не пустой звук, и что они не хотят жить в империи советского образца, да и вообще в какой бы то ни было империи».

Ранее в пятницу Климпуш-Цицнадзе сообщила, что Киев может нормализовать отношения с Россией при определенных условиях. «Наверняка нормализация отношений с Россией для нас возможна — в далеком или не очень будущем. Это зависит от перемен прежде всего внутри самой России», — отметила она.

апреля Европарламент проголосовал за безвизовый режим Украины с ЕС. Решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза, затем одобрено Советом ЕС . Далее текст акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны. Упрощение визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2 4 году после воссоединения Крыма с Россией в марте и начала боевых действий в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в причастности к конфликту на юго-востоке своей территории, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.