Захарченко посоветовал Украине отстранить олигархов от политики

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко 14 апреля провёл вторую прямую линию, во время которой пообщался с жителями Украины.

Как сообщает ФАН, в ходе общения с населением Захарченко рассказал о преобразованиях, которые необходимо совершить в политической системе Украины после завершения военных действий в Донбассе.

По его мнению, прежде всего Киеву следует отстранить украинских олигархов от политики и начать подготовку к свободным выборам, а после — принять новую конституцию.

«Все олигархи должны превратиться просто в бизнесменов, предпринимателей, сколько угодно богатых, но исправно платящих налоги. Надо просто удалить их от политики», —отметил Захарченко.

Также глава ДНР заявил о необходимости дебандеризации всей Украины.

Ранее Nation News передавало, что жители подконтрольных Киеву территорий, кто решится обратиться с вопросом к Захарченко, могут не указывать личные данные.