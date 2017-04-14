На Украине заявили о задержании подозреваемого в терроризме россиянина

Украинские правоохранители задержали в Киевской области гражданина России с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

По словам главы ведомства Сергея Князева, у 33-летнего задержанного изъяли тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики.

Князев отметил, что сейчас полиция проверяет «способ и законность пересечения границы» этим человеком, а также цель его поездки на Украину. Кроме того, правоохранители отрабатывают версию об участии россиянина в подготовке терактов или диверсии, наличие у него сообщников и заказчиков возможных преступлений.