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На Украине заявили о задержании подозреваемого в терроризме россиянина
Украинские правоохранители задержали в Киевской области гражданина России с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.
По словам главы ведомства Сергея Князева, у 33-летнего задержанного изъяли тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики.
Князев отметил, что сейчас полиция проверяет «способ и законность пересечения границы» этим человеком, а также цель его поездки на Украину. Кроме того, правоохранители отрабатывают версию об участии россиянина в подготовке терактов или диверсии, наличие у него сообщников и заказчиков возможных преступлений.
Накануне, 13 апреля, СМИ писали, что сотрудники ФСБ задержали в Самаре 27-летнего украинца, который, предположительно, является агентом подразделения «Спецрезерв» Минобороны Украины. Сообщалось, что мужчина признался в шпионаже. Он якобы собирал информацию о военных объектах в ДНР, а также в Ростовской и Самарской областях. Особое внимание он уделял фото- и видеодокументации «фактов возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в юго-восточных регионах Украины».
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