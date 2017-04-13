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На Украине назвали имя самого богатого депутата Рады
Самым богатым депутатом Верховной Рады оказался член объединения «Воля народа», президент запорожского предприятия «Мотор Січ» Вячеслав Богуслаев. Об этом сообщается на сайте украинского общественного движения «Чесно».
По данным активистов, размер состояние народного депутата составляет более 825 миллионов гривен (1,7 миллиарда рублей).
За 2016 год Богуслаев заработал более 500 миллионов гривен (около миллиарда рублей), о чем он сообщил в своей декларации. По состоянию на конец 2015 года у него было 328,5 тысячи акций предприятия «Мотор Січ», а в конце 2016-го – 21,6 тысячи акций. Сейчас доля нардепа в компании составляет менее 10 процентов.
По информации движения «Чесно», Богуслаев опередил прошлогодних лидеров рейтинга самых богатых депутатов Игоря Котвицкого (фракция «Народный фронт») и Виталия Хомутынника («Відродження»).
Украинское предприятие «Мотор Січ» занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолтов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира компании находится в Запорожье. До 2014 года предприятие сотрудничало с «Вертолетами России».
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