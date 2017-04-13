МИД Украины назвал главное условие участия в Евровидении

МИД Украины назвал главным условие участия в конкурсе «Евровидение» уважение к законодательству страны.

Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

«Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие — уважение к законодательству Украины», — говорится в сообщении.