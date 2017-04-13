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МИД Украины назвал главное условие участия в Евровидении

МИД Украины назвал главное условие участия в Евровидении
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МИД Украины назвал главным условие участия в конкурсе «Евровидение» уважение к законодательству страны.
Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Украины.
«Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие — уважение к законодательству Украины», — говорится в сообщении.
2 марта стало известно, что СБУ запретила участнице от России Юлии Самойловой въезд на Украину на три года.
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