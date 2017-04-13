Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве

Автомобиль, в котором находилась Надежда Савченко , сбил бабушку в Киеве. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел около 9 утра 12 апреля в Деснянском районе Киева на улице Драйзера. Водитель машины, в котором ехала украинский нардеп Надежда Савченко, сбил пожилую женщину. Пострадавшая получила вывих ноги и была госпитализирована.

Судя по фотографиям, распространенным в Интернете, Надежда Савченко сразу после произошедшего вышла из машины, чтобы помочь женщине.

Подробности аварии устанавливаются.