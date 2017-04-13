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Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве

Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве
Фото:
Автомобиль, в котором находилась Надежда Савченко, сбил бабушку в Киеве. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы произошедшего.
Инцидент произошел около 9 утра 12 апреля в Деснянском районе Киева на улице Драйзера. Водитель машины, в котором ехала украинский нардеп Надежда Савченко, сбил пожилую женщину. Пострадавшая получила вывих ноги и была госпитализирована.
Судя по фотографиям, распространенным в Интернете, Надежда Савченко сразу после произошедшего вышла из машины, чтобы помочь женщине.
Подробности аварии устанавливаются.
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Надежда Савченко
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