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Ответный удар: Тимошенко придумала Гройсману смешное прозвище
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала премьера Украины Владимира Гройсмана "пупырышкой".
Тимошенко назвала Гройсмана "пупырышкой"
По словам Юлии Тимошенко, Гройсман – это "пупырышка", с которой очень любят играть дети. Они громко ее лопают, уточнила лидер партии "Батькивщина". Таким образом Тимошенко ответила на оскорбления Гройсмана, который предложил отдать ее "Газпрому" в качестве оплаты газового долга. В долгу Тимошенко после этих слов не осталась. Она добавила, что на Украине нет премьера, а Гройсман по сути является лишь тенью Петра Порошенко.
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