Украина резко увеличила импорт российских товаров

В январе-феврале 2017 года Украина увеличила импорт российских товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные украинского Госстата.

В настоящий момент Киев закупает у России товаров на 1,02 миллиарда долларов, что составляет 15% от всего объема импорта Украины. В то же время за год Украина увеличила поставки своей продукции в Россию на 54% - до 576,6 миллионов долларов, что составляет 9% от всех зарубежных поставок республики. Украина увеличила экспорт в страны Европейского союза на 16% - до 2,44 миллиардов долларов. Из ЕС поставки на Украину возросли на 13% - до 2,79 миллиардов долларов.

6 апреля в Государственной фискальной службе Украины заявили, что Россия – важнейший партнер Украины при импорте и экспорте угля. Согласно данным Госстата, в прошлом году российские предприниматели вложили в украинскую экономику 1,67 миллиарда долларов – 38% от всех инвестиций.