Правительство Украины предложило отменить все принятые в СССР законы

«Мы внесём в Верховную Раду законопроект, который одним махом отменит все нормативные акты времён СССР», — написал политик в своём Facebook.

Как отметил Гройсман, в 2016 году году украинское правительство отменило 367 нормативных актов СССР, во время второй волны было отменено ещё более 100 актов. По его словам, следующим шагом станет внесение данного законопроекта.

«Там, где нужно будет заменить устаревшие нормативные акты современными европейскими — заменим, а остальное отойдёт в историю», — добавил глава правительства.

В 2015 году в рамках борьбы с советским прошлым на Украине был принят закон о декоммунизации.