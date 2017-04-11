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Порошенко одобрил позволяющий заочное осуждение Януковича закон
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в уголовном кодексе страны, что предоставит "зеленый свет" заочному суду над экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, что вступление в силу этого закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, в том числе дела против бывшего украинского президента и 23 российских генералов.
В марте Луценко заявил, что Янукович предстанет перед судом по заочной процедуре.
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