Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Порошенко одобрил позволяющий заочное осуждение Януковича закон

Порошенко одобрил позволяющий заочное осуждение Януковича закон
Фото:
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в уголовном кодексе страны, что предоставит "зеленый свет" заочному суду над экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, что вступление в силу этого закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, в том числе дела против бывшего украинского президента и 23 российских генералов.
В марте Луценко заявил, что Янукович предстанет перед судом по заочной процедуре.
Еще 5 источников
В мире
Виктор Янукович Юрий Луценко Петр Порошенко
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости