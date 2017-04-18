Украина отметит День Победы в последний раз

В 2017 году Украина в последний раз отметит День Победы как официальный праздник, потому что с большой вероятностью Верховная рада примет законопроект «О государственных праздниках», который лишит 9 мая статуса выходного дня, только к следующему году. Об этом со ссылкой на источники в Верховной раде сообщает газета «Известия».

«В этом году 9 мая считается Днем Победы и еще останется выходным, поскольку законопроект технически не успеют принять. Другое дело, что на данный момент шансы провалить этот закон минимальны. В Раде у сторонников законопроекта — подавляющее большинство. Сейчас легко проходят все законы, направленные на разрыв исторических связей, в том числе с Россией. Власти действуют по формуле: новая история — новые подходы», - рассказал украинский депутат Евгений Мураев

Согласно новому законопроекту, который был подготовлен Украинским институтом национальной памяти, на Украине 9 мая и 8 марта останутся праздничными днями, но при этом больше не будут выходными. День Победы станет Денем победы над нацизмом во Второй мировой войне, а Международный женский день – Днем борьбы за права женщин.

При этом 1 мая остается Днем труда и выходным.

Ранее сообщалось, что законопроект внесут на рассмотрение в Верховную раду уже после 1 марта, чтобы попытаться оперативно провести реформу и отменить праздник 9 мая уже в 2017 году.