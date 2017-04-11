На Украине создали «стоп-лист» для посетивших Крым лиц

Государственная пограничная служба Украины создала интернет-ресурс с информацией о лицах, которые посещали Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На официальном сайте ведомства создан и введён в действие информационный блок «Стоп-лист», который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали на временно оккупированную территорию АР Крым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что полученные данные будут использованы для осуществления пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что российского музыканта Михаила Шуфутинского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Симферополя и Севастополя.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.