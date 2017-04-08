Власти Крыма назвали шулерством новые планы Киева по полуострову

Планы украинских властей придать Крыму статус крымско-татарской автономии — политическое шулерство, ни у кого нет права распоряжаться чужими территориями, заявил глава госкомитета республики по межнациональным отношениям Заур Смирнов

По его словам, в парламент Украины уже внесен законопроект о статусе крымско-татарского народа. Документ предусматривает создание в Крыму национально-территориальной автономии крымских татар в составе украинского государства. Инициаторами документа выступил 21 народный депутат.

"Киевской власти не удастся вернуть расположение крымских татар. В памяти народа навсегда останутся блокады полуострова и создание на границе вооруженных террористических батальонов. Мы призываем прекратить киевские власти решать судьбу и распоряжаться чужими территориями. Все эти попытки – политическое шулерство и манипуляции", — сказал журналистам Смирнов.

Собеседник агентства подчеркнул, что крымские татары мудрый народ и понимают, что все обещания о национальной автономии – "дешевый политический блеф и провокация".

"Крымские татары живут сегодня в Крыму, являются коренным народом, и признание Украиной их статуса никак не может повлиять на сам крымско-татарский народ, который выбрал путь развития и созидания вместе с Россией", — подчеркнул Смирнов.