ВСУ отправили в Донбасс исламский батальон

Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс исламский батальон численностью до 500 человек, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин на оперативном брифинге в субботу. По его словам, исламский батальон переброшен в Мариуполь и будет действовать в зоне ответственности 36 отдельной бригады морской пехоты.

«Батальон дислоцируется на улице Бахчиванджи. Куратор батальона – командир роты национальной гвардии Украины майор Карпенко», - сообщил Басурин.

Он также рассказал, что по данным разведки ДНР, в задачи батальона входит охрана складов с вооружением и контроль над Мариупольским портом. Именно через этот порт, как считают в ДНР, Украина незаконно перебрасывает вооружение и боеприпасы на Ближний Восток.

«Порт стал перевалочной базой осуществления незаконной торговли вооружением, в том числе химическими боеприпасами со странами Ближнего Востока», - сказал Басурин.

Последний раз разведка ДНР фиксировала прибытие в Донбасс наемников группами по 30-40 человек в каждой.