В СБУ сообщили о задержании «российского шпиона»

Служба безопасности Украины заявила о задержании якобы российского шпиона, говорится на официальном сайте СБУ.

Как утверждает СБУ, мужчина является бывшим военнослужащим армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, получившим российское гражданство. Ведомство сообщает, что он приехал в Дзержинск (переименован в Торецк), который занят Украиной, для того, чтобы якобы шпионить для российских спецслужб.

«Бывшего боевика террористической организации Донецкой народной республики, который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения АТО Служба безопасности Украины», — заявили в СБУ.

В ведомстве добавили, что мужчина якобы вступил в ряды ополченцев в Донбассе в 2014 году, после чего уехал в Россию, где «не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российскую армию, получил выгодное предложение – шпионить против Украины».