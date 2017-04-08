Россотрудничество в Киеве отменило запланированный на субботу диктант из-за блокирования здания радикалами, сообщается на сайте Россотрудничества.

"Тотального диктанта в Киеве не будет", — говорится в сообщении.

По данным посольства РФ, в субботу с утра радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве, несколько десятков радикалов препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей.

Акция "Тотальный диктант" проходит ежегодно, тексты для диктанта специально готовят ведущие русскоязычные писатели, имена которых широко известны во всём мире.