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В Киеве отменили "Тотальный диктант" из-за действий радикалов
Россотрудничество в Киеве отменило запланированный на субботу диктант из-за блокирования здания радикалами, сообщается на сайте Россотрудничества.
"Тотального диктанта в Киеве не будет", — говорится в сообщении.
По данным посольства РФ, в субботу с утра радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве, несколько десятков радикалов препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей.
Акция "Тотальный диктант" проходит ежегодно, тексты для диктанта специально готовят ведущие русскоязычные писатели, имена которых широко известны во всём мире.
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