Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе поездки в Северодонецк заявил, что украинским силовикам следует быть готовыми к "возвращению" Донбасса, сообщает телеканал "112 Украина".

По утверждению Авакова, его ведомство располагает социологическими данными о том, что на Донбассе "почти 70% людей хотят вернуться в Украину". Он призвал силовые структуры "быть готовыми" к тому, что регион перейдет под контроль Киева.

Вместе с тем, по словам министра, "возвращение" Донбасса Украине должно быть обеспечено дипломатическим, а не военным путем.

В феврале 2017 года Аваков заявлял о наличии у киевских властей "конкретного плана" по возвращению Донбасса и Крыма, который предусматривает использование дипломатических, а не военных методов достижения поставленной цели.