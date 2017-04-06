«Цивилизация от Лиссабона до Харькова»: Порошенко рассказал о «безвизе»

Одобрение Европарламентом безвизового режима в отношении украинских граждан – символ принадлежности Украины к европейской цивилизации «от Лиссабона до Харькова». С таким заявлением выступил глава государства Петр Порошенко . Видеообращение к населению было опубликовано в аккаунте президента в Facebook

«Это — еще большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта», — заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что либерализация визового режима свидетельствует о признании европейским сообществом «глубины» украинских реформ. По словам главы государства, на настоящий момент необходимые для поездок в ЕС биометрические паспорта получили три миллиона украинцев.

6 апреля Европарламент одобрил на пленарной сессии введение безвизового режима с Украиной. Либерализация визового режима касается лишь краткосрочных поездок и не предоставляет права на работу. Всего безвизовый режим позволяет свободно передвигаться по 22 странам Шенгенской зоны, четырем странам, не являющимся членами Европейского союза (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, и четырем странам-кандидатам на присоединение к Шенгену (Хорватия, Болгария, Румыния, Кипр).