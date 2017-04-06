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Украинцы «обвалили» сайт выдачи загранпаспортов
На Украине обвалился сайт по выдаче загранпаспортов. Причина неполадки – превышение лимита запросов. Об этом сообщает издание «Новое время».
«По состоянию на 14.30 (совпадает с мск – прим. Рамблер/новости) сайт ГП «Документ» не работает, превышен лимит запросов к нему. Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов», — говорится в публикации.
6 апреля Европарламент одобрил на пленарной сессии введение безвизового режима с Украиной. Либерализация визового режима касается лишь краткосрочных поездок и не предоставляет права на работу. Всего безвизовый режим позволяет свободно передвигаться по 22 странам Шенгенской зоны, четырем странами, не являющимся членами Европейского союза (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, и четырем странам-кандидатам на присоединение к Шенгену (Хорватия, Болгария, Румыния, Кипр).
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