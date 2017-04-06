Украинцы «обвалили» сайт выдачи загранпаспортов

На Украине обвалился сайт по выдаче загранпаспортов. Причина неполадки – превышение лимита запросов. Об этом сообщает издание «Новое время»

«По состоянию на 14.30 (совпадает с мск – прим. Рамблер/новости) сайт ГП «Документ» не работает, превышен лимит запросов к нему. Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов», — говорится в публикации.