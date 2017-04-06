Порошенко обвинил Россию в провинциализме

«Россия ищет будущее в своем империалистическом прошлом, в том прошлом, где не было свободы, не было человеческого достоинства, не было верховенства права, в том прошлом, где подавляли людей, где существовала экспансия», — заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что присоединение Крыма – это признак российского «провинциализма». Украинский президент отметил, что власти России подавляют гражданское общество, тогда как украинское государство опирается на своих граждан. Ранее Порошенко заявлял, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, «создавая свои квазигосударства» на ее территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.