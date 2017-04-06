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Порошенко обвинил Россию в дестабилизации Украины

Порошенко обвинил Россию в дестабилизации Украины
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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы стремится дестабилизировать ситуацию на Украине, сообщает Интерфакс.
Об этом он заявил в ходе Киевского форума по безопасности.
«Россия поменяла тактику как в Крыму, так и в Донбассе, подняв ставки путём создания своих квазигосударств. Россия продолжает настаивать на абсолютно неконструктивных позициях, и её основное задание — дестабилизировать Украину», — считает Порошенко.
Ранее Порошенко обвинил Россию в провокации из-за отправки Самойловой на Евровидение.
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