Порошенко обвинил Россию в дестабилизации Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы стремится дестабилизировать ситуацию на Украине, сообщает Интерфакс.

Об этом он заявил в ходе Киевского форума по безопасности.

«Россия поменяла тактику как в Крыму, так и в Донбассе, подняв ставки путём создания своих квазигосударств. Россия продолжает настаивать на абсолютно неконструктивных позициях, и её основное задание — дестабилизировать Украину», — считает Порошенко.

Ранее Порошенко обвинил Россию в провокации из-за отправки Самойловой на Евровидение.