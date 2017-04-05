«Думают, что смело и смешно»: украинские журналисты «заминировали» киевское метро

В Киеве на трех станциях метрополитена представители украинского телеканала «1+1» подбросили несколько коробок. Цель журналистов неизвестна. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы киевского метро в своей официальной группе в Facebook

«1+1» оставили коробки на «Лесной», «Крещатике» и «Вокзальной». Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро», - указано в сообщении.

Отмечается, что работники метрополитена намерены проинформировать правоохранительные органы о случившемся.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах.