"Всё будет как надо": Украина о переносе "Евровидения" в Берлин

Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал «бредом» заявление о том, что организаторы «Евровидения» могут перенести мероприятие в Берлин, если Киев не изменит свое решение по поводу российской участницы конкурса Юлии Самойловой. Об этом сообщает Life

«У меня нет времени этот бред комментировать. Всё будет на Украине. Всё будет как надо», - сказал Геращенко.

Ранее пранкеры Лексус и Вован позвонили генеральному директору Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором ежегодного международного конкурса «Евровидение», Ингрид Дельтенре и представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. Они хотели узнать о том, планирует ли EBU наказать Киев за запрет въезда на территорию Украины для Юлии Самойловой .

По словам Дельтенре, организаторы конкурса ожидают, что Украина будет соответствовать правилам "Евровидения".

«Исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил», - сказала она Дельтенре.

Гендиректор EBU отметила, что в том случае, если Киев не изменит свое решение, Украину могут отстранить от участия в конкурсе на несколько лет, а мероприятие 2017 года даже в последний момент возможно перенести в Берлин.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет из-за концертов певицы в Крыму в 2015 году.