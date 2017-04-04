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В Киеве приготовились к форс-мажору во время "Евровидения-2017"
Фото: Stijn Smulders
На «Евровидении-2017» могут возникнуть форс-мажорные ситуации. С таким заявлением выступил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Об этом сообщает «Российская газета».
Яровой добавил, что правоохранительные органы начали проводить учения по обеспечению безопасности в аэропорту Борисполь. По его словам, «полиция, гвардия, а также погранслужба Украины готовы к любым форс-мажорным ситуациям». В дни проведения конкурса для силовых ведомств предусмотрены три режима работы: «усиленный», «пиковый» и «чрезвычайный». 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской представительнице на международном конкурсе Юлии Самойловой посещать страну в течение трех лет. Причиной такого решения стала поездка певицы в Крым в 2015 году. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
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