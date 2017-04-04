Армия Украины приняла на вооружение «Гробы на колесах»

Бронеавтомобиль «Козак-2», получивший от пользователей соцсетей прозвище «Гроб на колесах» поступил на вооружение в Вооруженные силы Украины, сообщает пресс-служба НПО «Практика».

В соцсетях критике подверглись в первую очередь технические характеристики бронеавтомобиля. Так, при длине в 7 метров и ширине в 2,7 метра автомобиль весит 15 тонн, и это при том, что БТР-80 с колесной формулой 8 × 8 / 4 весит 13,5 тонн. «Зачем делать гробы на колесиках? Как всегда, в службах Украины делают видимость работы и отмывают средства», — написал один из пользователей социальных сетей.

Назначение бронеавтомобиля - перевозка личного состава и вооружения, грузов и имущества по всем видам дорог, а кроме того, - огневая поддержка личного состава в бою. По заявлениям конструкторов, броня «Козака» способна выдержать взрыв, эквивалентный шести килограмм тротила.

Напомним, что в 2016 году пользователи соцсетей высмеяли украинский танк «Азовец», зазвав его помесью трактора и мусоровоза.