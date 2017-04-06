В Крыму задержано украинское судно

В Крыму сотрудники пограничной службы за незаконное пересечение государственной границы задержали украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона». Капитана судна привлекли к административной ответственности. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС

Инцидент произошел во вторник, 4 апреля.

«Крымские моряки-пограничники задержали украинское судно, которое нарушило государственную границу. Установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров», - сообщили сотрудники пограничной службы.

Капитан судна был оштрафован на 60 тысяч рублей по статье "Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации" КоАП РФ.

Также на борту «Рыбак Херсона» находились десять членов команды.