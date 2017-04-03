На Украине задержали учительницу, рассказавшую российским СМИ о Дебальцево

Правоохранительные органы города Марьинка Донецкой области задержали бывшую учительницу русского и украинского языков в Дебальцево, которая снялась в сюжете НТВ в 2015 году. Об этом в Facebook сообщил глава регионального управления Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, на "слишком нервничающую женщину" обратили внимание во время проверки документов. Выяснилось, что это жительница Донецкой области 1951 года рождения Галина Семич, которая "выступала на российском телевидении с резкими обвинениями против Вооруженных сил Украины".

"Крайне удивляет, что получая пенсию от боевиков ДНР, она поехала к отцу в Павлоград для оформления пенсии за счет украинских налогоплательщиков", — добавил Аброськин.

Он пояснил, что во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов женщина отрицала оскорбительные высказывания по отношению украинских военных, объясняя их "коварством российских СМИ". Будут ли Семич предъявлены какие-то обвинения, он не уточнил, добавив, что пусть ее слова "останутся на ее совести".

Согласно статье 110 уголовного кодекса Украины, умышленные действия, совершаемые с целью изменения границ территории или государственной границы страны, а также публичные призывы к совершению таких действий, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.