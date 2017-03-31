Washington Times предсказывает Украине второй Чернобыль

Запад бьет тревогу: Украине, а значит и Европе, грозит второй Чернобыль. Как пишет сегодня американская пресса, это связано с коррупцией, с попытками заменить российское топливо на АЭС и ненадлежащим обслуживанием реакторов. Но блокада Донбасса оказалась атомным взрывом для экономики Украины. Один за другим встают заводы. Сегодня стало известно об остановке доменных печей на Днепропетровском металлургическом. О том, как Киев бьет по своим.

Частые протесты работников Днепропетровского металлургического комбината ни к чему не привели. Сегодня предприятие остановилось. Консервацию объявили из-за нехватки кокса. Топливо поставлялось из Алчевска. Но в связи с товарной блокадой Донбасса, которую организовали националисты, а потом поддержал официальный Киев, отгрузки прекратились. Завод пытался закупать кокс в Днепродзержинске и даже в Польше, но оказалось слишком дорого.

"Этого кокса достаточно для работы всего одной доменной печи, то есть загрузка мощностей составляет всего от 25 до 35 процентов", — сообщил директор по персоналу Днепропетровского меткомбината Анатолий Поливода.

ДМК — один из крупнейших заводов на Украине. Более 18 миллионов тонн продукции в год. Поставляли в Европу, страны СНГ, даже в Китай и на Ближний Восток. На комбинате работали 10 с половиной тысяч человек. Теперь почти все они в неоплачиваемом отпуске.

- За всю историю существования останавливался комбинат только один раз — в августе 1941 года, когда его эвакуировали. Все! Это вторая его остановка.

Из-за дефицита наполовину сократили производство и на двух мариупольских заводах. На грани остановки Краматорский металлургический комбинат. Сложности с производством возникли в Кривом Роге и в Запорожье. Работники Мелитопольского подшипникового завода проводят митинг прямо среди станков. Им обещали, что зона свободной торговли с ЕС откроет зарубежные рынки, заказы будут в изобилии. Но на деле оказалось, что Европе украинские подшипники не нужны. А поставки в Россию запретили. Производство упало в 6 раз.

- Кто бы что не говорил, но в основном все продавалось в Россию. Поэтому требование наше одно — нормальная работа, восстановление утраченных связей

Но самые серьезные проблемы в атомной энергетике. Американская газета "Вашингтон Таймс" пишет о чуть ли не грядущей ядерной катастрофе. В пику российским интересам в регионе Запад настойчиво продвигал продукцию компании Westinghouse — подразделения японской Toshiba. Но для украинских реакторов это топливо влечет риски аварии. Пренебрегают на АЭС и правилами обслуживания реакторов.

"Энергоатом" не видит необходимости строго соблюдать предписания МАГАТЭ и нанимать для проведения материально-технического обслуживания проверенные компании. Вместо этого ведомство обращается к сомнительным фирмам, не имеющим никакого опыта работ в отрасли.

И нельзя сказать, что украинские власти совсем ничего не делают для отечественной промышленность. Сегодня как насмешка прозвучала новость об очередном успехе в "декоммунизации". Теперь Киевский судоремонтный завод, который, кстати, частично принадлежит президенту Порошенко, называется не "Ленинская кузня", как прежде, а "Кузня на Рыбальском" — завод находится на Рыбальском острове. Таблички вот-вот поменяют.