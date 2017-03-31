На Украине совершил первый испытательный полет транспортный самолет Ан-132

Летчики-испытатели украинского предприятия "Антонов" совершили первый полет на транспортном самолете Ан-132D, который стал глубокой модернизацией Ан-32. Об этом сообщили в пресс-службе авиационного предприятия.

"Сегодня у нас первый и очень важный результат. Наш самолет поднялся в небо, и я видел как переживали и конструктор, и инженеры, и руководство завода. Как они волновались, но делали все возможное, чтобы этого не показать", - заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии, которая состоялась после посадки машины на аэродроме в Гостомеле. Там же присутствовали представители компании Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии, которые выступают ключевым партнером Киева в разработке данного самолета.

Соглашение о совместном производстве самолетов Ан-132D представители украинской и саудовской сторон подписали в феврале 2016 года. Планируется строительство 80 самолетов. Часть из них будет собрана на Украине, в Саудовской Аравии тоже будут созданы мощности для их производства.

Ан-132 - первый самолетом "Антонова", который создан, как утверждают в Киеве, без использования российских комплектующих. Он предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах, сможет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов. Крейсерская скорость - 500 км/ч, максимальная высота полета 9 тыс. метров, дальность - 1270 км с максимальной нагрузкой в 9,2 тонны.