В Мариуполе взорвался автомобиль с военным

В пятницу, 31 марта, в Мариуполе взорвался автомобиль, в котором находился полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В СБУ уточнили, что взрыв произошел около 08:30 по местному времени. «СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро », - заявил глава ведомства Василий Грицак.

Глава управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook , что машина взорвалась в центральном районе Мариуполя, на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайско. По словам Аброськина, одной из версий случившегося является теракт, за которым может стоять ДНР.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, оперативники СБУ и спасатели. Район, в котором произошел взрыв, оцеплен.