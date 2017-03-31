Украинские СМИ раскрыли секрет «побед» Порошенко на мировой арене

Украинские журналисты обнаружили, что администрация президента Украины Петра Порошенко не редко перевирает факты о встречах главы государства с западными политиками. О том, что разные данные поступили, к примеру, о недавней встрече Порошенко с послами ЕС, обратило внимание издание «Европейская правда». Так, если в ЕС утверждали, что послы обсуждали с Порошенко проблемы коррупции, то в Киеве заявили, что речь шла о «деструктивных действиях России».

Журналисты обнаружили и другие подобные несоответствия, целью которых стало представление внутренней аудитории внешнеполитических дел Украины в выгодном свете.

Так, в феврале после встречи Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом в Киеве заявили, что Украина находится в числе «приоритетов» для США, в то время как сообщении Белого дома о «приоритетах» не было ни слова, однако говорилось о реформах, которые должен провести Киев. В администрации украинского президента о реформах предпочли умолчать.

Еще одна ложь была обнаружена в разговоре Порошенко с главой Европарламента Мартином Шульцем в 2015 года, после которого Киев заявил, что европейские парламентарии готовы признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями». Шульц, однако, таких обещаний не давал.

Еще один казус обнаружился, когда выяснилось, что вместо «встречи» весной 2016 года с президентом США Бараком Обамой у Порошенко состоялось лишь протокольное рукопожатие на саммите по ядерной безопасности.

Журналисты предполагают, что подобные тенденции, вероятно, будут усиливаться по мере обострения внутренних проблем на Украине.