В США предсказали Украине второй Чернобыль

На Украине возможно повторение Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает газета The Washington Times

Украинская ядерная энергетика поражена коррупцией, что приводит к ошибкам в управлении инфраструктурой. Автор материала Тодд Вуд отмечает, что, по правилам, за работой ядерных объектов должна следить независимая Государственная инспекция ядерного регулирования. Но на практике глав ведомства назначает госкорпорация «Энергоатом». В этих условиях регулирующий орган оказался подчинен регулируемому. В тех случаях, когда устранить неполадки на объектах вовремя не удается, сроки работ продлеваются. В то же время многие должности в Госатомрегулировании Украины остаются незанятыми долгие годы. В качестве примера в публикации приводится пост главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, пустующий в течение трех лет. Вместо того чтобы проводить материально-техническое обслуживание объектов надежными компаниям, «Энергоатом» нанимает фирмы с сомнительной репутацией.

Обозреватель также сообщает, что страны Запада пытались протолкнуть на рынок Украины и других восточноевропейских стран топливо для АЭС, производимое компанией Westinghouse. Вуд подчеркивает, что делалось это с целью навредить российским интересам в регионе. Однако альтернативное топливо компании не подходит украинским реакторам, что увеличивает опасность катастрофы. 29 марта 2017 года Westinghouse начала процедуру банкротства.