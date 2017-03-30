Украине предрекли быструю утилизацию и распад

Задача правительства Украины — утилизировать страну, и власти выполняют ее с опережением графика. Об этом в интервью «Ленте.ру» сказала украинская правозащитница Татьяна Монтян.

«Страна утилизируется быстрее, чем предрекали самые смелые прогнозисты. И тут уже ничего не сделаешь. Что делать, если рак в четвертой стадии и тело пациента распадается на части? Может, в стране и есть здоровые политические силы, но ресурсов на исправление у них нет», — уверена она.

Монтян подчеркнула, что именно с целью уничтожения Украины организаторы Майдана устраивали и массовые волнения, и последовавший за ними госпереворот. А теперь, по ее словам, новое правительство, делает все для демонтажа страны.

Неделей ранее бывший министр госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук высказал мнение, что Донбасс может войти в состав России, а Украина останется в пределах провозглашенной в 1917-м Украинской народной республики. «Ситуация развивается по направлению к вхождению Донбасса в состав России и постепенному распаду остальной Украины», — заявил он.

В январе один из идеологов Майдана Юрий Романенко предрек, что Киев утратит контроль над Харьковом и Одессой, если Верховная Рада примет закон об исключительном использовании украинского языка.