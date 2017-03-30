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Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля
1 апреля в Донбассе будет введен режим тишины. Соответствующее поручение Генеральному штабу Украины дал украинский президент Петр Порошенко. Его слова передает «Корреспондент.net».
«Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», - заявил Порошенко.
Контактная группа договорилась 29 марта о прекращении огня в Донбассе.
Конфликт на востоке Украины начался после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.
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