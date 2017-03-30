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Аваков поставил лайк под нелицеприятным высказыванием главы Днепра об украинцах в Facebook

Аваков оценил пост про «унылое г**но»
Фото:
Глава МВД Украины Арсен Аваков поставил лайк под нелицеприятным высказыванием главы Днепра Бориса Филатова об украинских гражданах, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.
В своём сообщении в соцсети Facebook Филатов написал, что он вынужден тратить время на то, чтобы объяснять очевидные вещи жителям Украины вместо того, чтобы «выбивать для Днепра деньги», а заодно и читать о себе «мерзости» в прессе.
Лайк под высказыванием главы Днепра поставил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Борис Филатов в настоящее время находится в Лондоне с рабочей командировкой.
Беларусь В мире Общество
МВД
Борис Филатов Арсен Аваков
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