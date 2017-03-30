Аваков поставил лайк под нелицеприятным высказыванием главы Днепра об украинцах в Facebook

В своём сообщении в соцсети Facebook Филатов написал, что он вынужден тратить время на то, чтобы объяснять очевидные вещи жителям Украины вместо того, чтобы «выбивать для Днепра деньги», а заодно и читать о себе «мерзости» в прессе.

Лайк под высказыванием главы Днепра поставил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Борис Филатов в настоящее время находится в Лондоне с рабочей командировкой.