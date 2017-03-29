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Лавров: Порошенко лично хочет похоронить "Минск-2"
Президент Украины Петр Порошенко лично хочет похоронить "Минск-2". Об этом заявил в интервью журналу "Национальный интерес" (National interest) министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается минских соглашений, то я считаю, что правительство Украины и президент Петр Порошенко лично хотят их похоронить, - сказал Лавров. - Они хотят сделать это таким образом, чтобы иметь возможность возложить вину на Россию и население востока Украины".
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