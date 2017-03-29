Украина объявила в розыск еще одного российского генерала

Генпрокуратура Украины объявила в розыск генерал-майора Вооруженных сил (ВС) РФ Романа Шадрина. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что главная военная прокуратура Украины заподозрила Шадрина в совершении преступлений по статьям 258-3 (участие в террористической организации), 28 и 437 (ведение агрессивной войны) и 438 (отдача приказов о жестоком обращении с гражданским населением) УК Украины.

Украинские правоохранители утверждают, что с октября 2014-го по август 2015 года, «действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами» ВС РФ, Шадрин занимал должность замминистра государственной безопасности ЛНР и «участвовал в ведении агрессивной войны против Украины». Кроме того, Шадрин якобы «организовывал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и других военных формирований» и «организовывал похищения гражданских лиц, в том числе граждан России».