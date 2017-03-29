Украина приостановила пропуск машин на границе с РФ

Украина в одностороннем порядке приостановила пропуск автомобилей из Белгородской области через КПП «Пески» (КПП «Логачевка» с российской стороны). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Украинская сторона объяснила свое решение «техническими неисправностями оборудования». Пока неизвестно, когда работа КПП будет восстановлена. Пограничники уточнили, что машины на Украину не пускают с 16:00 28 марта.

ТАСС уточняет, что пешеходы пересекают границу в штатном режиме. Для въезда на территорию Украины на автомобиле рекомендуется использовать ближайшие пункты пропуска: «Вериговка» (Россия) – «Чугуновка» (Украина) и «Ровеньки» (Россия) – «Танюшевка» (Украина).

На прошлой неделе сообщалось, что Россия временно закрыла КПП «Новые Юрковичи», расположенное напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка» (Черниговская область). Причины принятия этой меры не уточнялись.