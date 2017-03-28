Спикер Рады предрек вторжение России на Украину через территорию Белоруссии

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что российская армия осенью 2017 года может вторгнуться на Украину через территорию Белоруссии. Об этом он сказал в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Варшаве, передает агентство «Укринформ».

«Нынешние военные учения "Запад-2017" вызывают беспокойство на Украине... Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Белоруссии, а как максимум — осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности против нашего государства», — заявил Парубий.

По его словам, важным является то, чтобы наступление на Украину не началось одновременно с территории России и Белоруссии.

20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал допустить наблюдателей НАТО на российско-белорусские учения «Запад-2017». Глава государства подчеркнул, что предстоящие маневры носят исключительно оборонный характер.

23 февраля министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что учения «Запад-2017» угрозы суверенитету страны не несут.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.