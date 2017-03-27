Порошенко обсудил с послами G7 противодействие России и антироссийские санкции

Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с послами стран «Большой семёрки» и обсудил с ними санкции против России. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Глава государства высоко оценил солидарность и единство стран «Большой семерки» с Украиной в обеспечении поддержки внедрения внутренних реформ и противодействия российской агрессии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и условились продолжать давление на Россию сохранением международных санкций, а при необходимости их ужесточением.

Собеседники также скоординировали «дальнейшие пути предоставления всесторонней поддержки Украине со стороны «Большой семерки» и Евросоюза во внедрении реформ».

Ранее Порошенко пообещал потребовать введения санкций за поставки продукции из Донбасса в Россию.