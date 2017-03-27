Генерала ВСУ приговорили к тюрьме по делу о сбитом Ил-76 под Луганском

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров приговорен судом в Павлограде Днепропетровской области к тюремному заключению. Он проходил фигурантом дела о сбитом в июне 2014-го в Донбассе самолете Ил-76. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает «Укринформ».

Суд признал генерала виновным в халатном отношение к службе, что привело к гибели 49 украинских военнослужащих. На момент уничтожения самолета Назаров занимал должность начальника штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действий в Донбассе — прим. «Ленты.ру») и заместителя руководителя АТО.

Назаров был арестован в ноябре 2014-го, а затем выпущен под залог в том же месяце. Генерала обвинили в том, что он не принял во внимание информацию разведки об угрозе самолету и дал разрешение на доставку военнослужащих в аэропорт Луганска.

Самолет Ил-76 был сбит в июне 2014-го при заходе на посадку. Ответственность за случившееся взяли на себя представители самопровозглашенной Луганской народной республики. Ополченцы обвинили Киев в том, что тот нарушил запрет руководства ЛНР на полеты в регионе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти попытались силой подавить протесты в Донецкой и Луганской областях.