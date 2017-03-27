Генералу ВСУ вынесли приговор по делу о сбитом Ил-76 под Луганском

Приговор вынес суд в Павлодаре Днепропетровской области. Генерала признали виновным в халатном отношении к службе, что повлекло за собой гибель 49 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ).

Назаров на момент уничтожения самолета был руководителем штаба так называемой антитеррористической операции (АТО) и заместителем руководителя АТО. Генерала арестовали в ноябре 2014 года, однако вскоре выпустили под залог.

Сторона обвинения настаивала на том, что Назаров пренебрег данными разведслужб об опасности самолету и приказал доставить военнослужащих в аэропорт Луганска.

В июне 2014 года ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили самолет Ил-76. Руководство ЛНР заявило, что украинские власти нарушили постановление о запрете на полеты над территорией непризнанной республики.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.