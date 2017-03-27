Захарова: Порошенко говорит об Украине, будто о лягушке

«Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко заявил, что российские власти пытаются внести раздор среди украинцев.

«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмёшь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри», — сказал Порошенко.

По его словам, успех России этом деле зависит от властей Украины и патриотизма бойцов Национальной гвардии.